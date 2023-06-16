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Virgin Galactic начнет коммерческие полеты в космос в конце июня

Virgin Galactic начнет коммерческие полеты в космос в конце июня
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic планирует начать коммерческие полеты в космос в конце июня, говорится в сообщении фирмы.

Первый полет запланирован на 27-30 июня и будет ориентирован на научные исследования, связанные с микрогравитацией. В рамках дебютной миссии в космос отправятся три представителя итальянских ВВС и Национального исследовательского совета страны.

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Миссия продемонстрирует "ценность и мощь уникальной суборбитальной научной лаборатории" Virgin Galactic, отмечается в сообщении.

В начале августа в космос полетят частные астронавты. Далее полеты будут совершаться ежемесячно.

Две первые миссии, названные Galactic 01 и Galactic 02 соответственно, будут транслироваться в прямом эфире на сайте компании.

Акции Virgin Galactic взлетели в цене на 44% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в четверг.

Миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет

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Брэнсон на девять дней обогнал соперника в сфере пассажирских полетов, основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует отправиться в суборбитальный полет 20 июля. На фото: члены экипажа празднуют успешный полет к границе космоса.Взлет состоялся около 17:30 с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Ранее планировалось, что полет начнется в 16:00 по московскому времени, но его отложили на полтора часа из-за погодных условий.На борту корабля находились двое пилотов и четыре пассажира. На фото: основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон направляется на борт ракетоплана.Часть пути Unity преодолел с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, после чего отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 километровПосле выхода на заданную высоту Unity завис на несколько минут, чтобы у пассажиров была возможность рассмотреть Землю, после чего пилоты начали снижать высоту. Экипаж провел в невесомости несколько минут.Полет продлился часРакетоплан Unity благополучно приземлился после пилотируемого суборбитального полета
Брэнсон на девять дней обогнал соперника в сфере пассажирских полетов, основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует отправиться в суборбитальный полет 20 июля. На фото: члены экипажа празднуют успешный полет к границе космоса.
Virgin Galactic Ричард Брэнсон
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