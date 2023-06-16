Virgin Galactic начнет коммерческие полеты в космос в конце июня

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic планирует начать коммерческие полеты в космос в конце июня, говорится в сообщении фирмы.

Первый полет запланирован на 27-30 июня и будет ориентирован на научные исследования, связанные с микрогравитацией. В рамках дебютной миссии в космос отправятся три представителя итальянских ВВС и Национального исследовательского совета страны.

Миссия продемонстрирует "ценность и мощь уникальной суборбитальной научной лаборатории" Virgin Galactic, отмечается в сообщении.

В начале августа в космос полетят частные астронавты. Далее полеты будут совершаться ежемесячно.

Две первые миссии, названные Galactic 01 и Galactic 02 соответственно, будут транслироваться в прямом эфире на сайте компании.

Акции Virgin Galactic взлетели в цене на 44% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в четверг.