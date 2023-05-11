Песков назвал незаконным решение США о передаче Украине активов бизнесмена Малофеева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле назвали незаконным и нелегитимным решение США о передаче Украине активов российского предпринимателя Константина Малофеева, считая это прямым посягательством на право собственности, подрывающим доверие инвесторов к США.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова попросили прокомментировать соответствующее решение США и оценить ущерб от этих шагов. "Во-первых, это ущерб для того, у кого эти деньги, по-русски говоря, незаконно отняли или своровали. Это прямой ущерб. А что касается Соединенных Штатов, то подобные решения, конечно, бьют по ним самим бумерангом", - сказал Песков.

При этом он отметил, что нужно внимательно ознакомиться с решением и тем, есть ли там хоть какие-то юридические попытки это обосновать. "Хотя трудно себе представить, что может служить юридическим обоснованием, потому что это не что иное, как прямое посягательство на совершенно святое для США право собственности. Это подрывает доверие - доверие инвесторов, доверие собственников каких-то активов, которые так или иначе связаны с Америкой, и это все, безусловно, без последствий для США не может оставаться", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что речь идет "о незаконной, нелегитимной конфискации собственности, и это не что иное, как прямой ущерб". "В обычных условиях это могло бы и должно бы быть предметом судебного разбирательства с абсолютно железобетонными перспективами выиграть это разбирательство, но, к сожалению, такой перспективы сейчас нет в Соединенных Штатах, потому что мы не имеем возможности в судебном порядке отстаивать свои права", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, планирует ли РФ отвечать на подобные действия, пресс-секретарь президента сказал, что необходим анализ ситуации. "Здесь мало что можно сделать в самих Соединенных Штатах, но делать нужно то, опять же я неоднократно это говорил, что наилучшим образом соответствует нашим интересам, и, естественно, ища нелинейные, нестандартные варианты ответа. В любом случае без взаимности такие шаги, конечно, нельзя оставлять", - сказал Песков.