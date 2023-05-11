Почти 70% граждан Грузии поддерживают решение правительства не вводить санкции против РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Решение грузинского правительства не присоединяться к экономическим санкциям против России одобряют 66% опрошенных в Грузии граждан, сообщает в четверг телекомпания "Имеди", по заказу которой опрос был проведен грузинским международным центром общественного мнения и маркетинга GORBI.

Согласно опубликованным в четверг результатам опроса, не согласны с этой позицией кабинета министров 29%, а 5% не смогли дать однозначный ответ либо отказались отвечать на этот вопрос.

В опросе также был вопрос, касающийся политики нынешнего грузинского правительства по недопущению втягивания Грузии в войну. Сообщается, что 82% опрошенных поддерживают данную политику правительства Грузии, 13% не согласны с ней, а 5% не смогли дать однозначный ответ либо отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился с 22 апреля по 7 мая среди 2026 респондентов, погрешность может составлять от 2,2% до 2,9%.