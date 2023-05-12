Ситуация в Судане не повлияет на соглашение о размещении в стране базы ВМФ России

Об этом заявил посол Судана в РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Текущие события в Судане не окажут влияния на достигнутые ранее договоренности по строительству пункта материально-технического обслуживания Военно-морского флота (МТО ВМФ) России, заявил посол республики в РФ Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.

"Нет, это никак не скажется на соглашении. Может быть, только сроки сдвинутся из-за того, что политическое урегулирование в Судане должно возобновиться для завершения демократического процесса транзита власти", - сказал Сиррадж в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

По его словам, "сложность состоит в том, что это соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом, а он еще не сформирован".

"У нас сейчас нет парламента, поскольку Судан находится в переходном периоде. Когда он завершится, у нас будет избранное правительство, которое сможет передать это соглашение в парламент для ратификации", - уточнил дипломат.

На вопрос о том, сможет ли логистическая база ВМФ России, когда она будет построена, использоваться как пункт погрузки для торговых кораблей, Сиррадж ответил утвердительно.

"Эта база - вопрос военной инфраструктуры, но мы действительно могли бы использовать порты в Порт-Судане на Красном море для импорта товаров из России и экспорта из Судана", - подчеркнул посол.

Как сообщал "Интерфакс", соглашение между РФ и Суданом о создании в республике пункта МТО ВМФ России было подписано в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года. В феврале 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что соглашение находится в процессе ратификации.