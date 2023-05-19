Трюдо на саммите G7 объявил о новых санкциях Канады против России

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу объявил о новых санкциях против России в ходе встречи лидеров G7 в Хиросиме, передают канадские СМИ.

"В ходе короткого выступления перед прессой премьер-министр объявил о введении санкций против более чем 70 лиц, поддерживающих военные действия России и причастных к нарушению прав человека", - передает телеканал СTV NEWS.

Среди них 30 человек и восемь компаний внесены в санкционный список в связи с "перемещением украинских детей в Россию". Ограничительные меры также введут еще против 17 лиц и 18 организаций, которые предоставляют военные технологии и разработки вооруженным силам России, членов семей лиц, находящихся под санкциями, и других.