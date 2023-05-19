Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Трюдо на саммите G7 объявил о новых санкциях Канады против России

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу объявил о новых санкциях против России в ходе встречи лидеров G7 в Хиросиме, передают канадские СМИ.

"В ходе короткого выступления перед прессой премьер-министр объявил о введении санкций против более чем 70 лиц, поддерживающих военные действия России и причастных к нарушению прав человека", - передает телеканал СTV NEWS.

Среди них 30 человек и восемь компаний внесены в санкционный список в связи с "перемещением украинских детей в Россию". Ограничительные меры также введут еще против 17 лиц и 18 организаций, которые предоставляют военные технологии и разработки вооруженным силам России, членов семей лиц, находящихся под санкциями, и других.

Джастин Трюдо Канада G7
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не согласна на членство Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не согласна на членство Швеции в НАТО

Президент Грузии негативно отреагировала на первый прямой авиарейс из Москвы

Президент Грузии негативно отреагировала на первый прямой авиарейс из Москвы

Молдавия приостановила почтовое сообщение с Россией из-за "невозможности отправки"

Молдавия приостановила почтовое сообщение с Россией из-за "невозможности отправки"

Британия ввела санкции против "Полюса", "Системы", банка "Тинькофф", членов СД госкомпаний

Британия ввела санкции против "Полюса", "Системы", банка "Тинькофф", членов СД госкомпаний

Что случилось этой ночью: пятница, 19 мая

ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами

ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами

У Пентагона появилась возможность дополнительно поставить Киеву оружие на $3 млрд

У Пентагона появилась возможность дополнительно поставить Киеву оружие на $3 млрд

США запретят импорт своих товаров для порядка 70 компаний, включая российские

Великобритания ввела запрет на импорт алмазов, алюминия меди и никеля из РФ

В Пентагоне заявили, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot вновь функционирует

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });