Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Бельгия выделит 92 млн евро Украине за счет налогов на доходы замороженных активов РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бельгийское правительство объявило об одобрении нового пакета помощи Украине в объеме 92 млн евро. Финансирование будет произведено за счет налогов на проценты от российских активов, замороженных в Бельгии, сообщили местные СМИ.

Половина этой суммы предназначена для военной помощи. Речь идет о поставках бронетехники, оружия и боеприпасов.

Кроме того, 46 млн евро будут направлены "на поддержку населения Украины и укрепление бельгийского дипломатического присутствия".

В конце марта бельгийское правительство объявило, что будет использовать доходы от налогообложения российских активов, замороженных в стране, для прямой поддержки Украины, а также для интеграции украинцев в Бельгии. Тогда упоминалась сумма около 625 млн евро.

Бельгия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

В ЕС предложили официально запретить поставки нефти РФ по "Дружбе" в Германию и Польшу

Верховный суд Исламабада освободил под залог экс-премьера Пакистана

Верховный суд Исламабада освободил под залог экс-премьера Пакистана

Из Судана за месяц конфликта бежало около 200 тысяч человек

Из Судана за месяц конфликта бежало около 200 тысяч человек

Болгария запретит въезд иностранным туристам с неоткрытым шенгеном

Болгария запретит въезд иностранным туристам с неоткрытым шенгеном

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд

Глава Минобороны Турции заявил, что участники зерновой сделки близки к ее продлению

Что случилось этой ночью: пятница, 12 мая

Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter

Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter

США отменяют требование вакцинации от COVID-19 для прибывающих в страну

США отменяют требование вакцинации от COVID-19 для прибывающих в страну
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });