Бельгия выделит 92 млн евро Украине за счет налогов на доходы замороженных активов РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бельгийское правительство объявило об одобрении нового пакета помощи Украине в объеме 92 млн евро. Финансирование будет произведено за счет налогов на проценты от российских активов, замороженных в Бельгии, сообщили местные СМИ.

Половина этой суммы предназначена для военной помощи. Речь идет о поставках бронетехники, оружия и боеприпасов.

Кроме того, 46 млн евро будут направлены "на поддержку населения Украины и укрепление бельгийского дипломатического присутствия".

В конце марта бельгийское правительство объявило, что будет использовать доходы от налогообложения российских активов, замороженных в стране, для прямой поддержки Украины, а также для интеграции украинцев в Бельгии. Тогда упоминалась сумма около 625 млн евро.