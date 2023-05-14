Боррель заявил, что форум Евросоюз - Азиатско-Тихоокеанский регион не был "антикитайским"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерский форум Евросоюз - Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в Стокгольме не имел антикитайской направленности, заявил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы не имеем ничего против Китая. Китай не был здесь, но встреча не является антикитайской", - сказал глава европейской дипломатии на пресс-конференции в шведской столице после встречи представителей ЕС и стран АТР.

"Вполне можно обсуждать Азиатско-Тихоокеанский регион без Китая (...)", - добавил Боррель.

Также глава дипломатии ЕС заверил, что "Европа не стремится стать альтернативой Китаю" в регионе. Речь, по его словам, не идет об игнорировании КНР.

В данном случае, пояснил Боррель, встреча была посвящена связям ЕС с АТР, общим проектам, это и обсуждали в Стокгольме.

Со своей стороны, участвовавший в пресс-конференции министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём добавил, что приглашения на данный форум ЕС-АТР отражают состав первого такого форума в прошлом году в Париже, "использован тот же формат".

"Что касается Китая, у Европейского союза уже есть инструменты для диалога с ним, есть ряд тем - торговые обмены, климат, права человека, рыболовство. И это осуществляется на разных уровнях институтов ЕС (...). Но цель этого форума была в том, чтобы провести дискуссии со странами всего Азиатско-Тихоокеанского региона, и многие государства откликнулись на наши приглашения", - подытожил Билльстрём.