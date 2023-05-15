Готовность Киева к переговорам о вступлении в ЕС будет оцениваться по общей процедуре

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Для рассмотрения готовности государств-кандидатов на вступление в Евросоюз, в том числе Украины, к началу переговоров о присоединении к Евросоюзу существует строго установленная процедура, которой следуют все страны, заявила на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ее попросили прокомментировать стремление Украины начать такие переговоры в самое ближайшее время.

"Речь идет об очень жесткой и официальной процедуре. Что касается продвижения по различным этапам, это в значительной степени зависит от прогресса, достигнутого страной-кандидатом", - сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен напомнила, что имеется очень четкая "дорожная карта" для таких случаев. В июне будет промежуточный доклад о ходе подготовки страны к переговорам. Более важным является доклад, запланированный на октябрь.

"Обычно декабрьский совет рассматривает этот доклад. Не только по данному случаю, но и по другим потенциальным кандидатам", - объяснила председатель Еврокомиссии.

На прошлой неделе она посетила Киев, чтобы, по ее словам, "обсудить углубленным образом различные шаги", которые Украина должна предпринять в связи со своим статусом государства-кандидата. Обсуждались эти различные этапы, сказала глава ЕК.

"Работа продолжается, и все зависит от государств-кандидатов и качества достигнутого ими прогресса. А затем нужно будет представить результаты государствам-членам", - сказала фон дер Ляйен.

Украина и Молдавия получили статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года.