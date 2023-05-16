Трамп доволен выводами спецпрокурора США о расследовании ФБР по "российскому" делу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп считает, что американских граждан обманывали в течение нескольких лет, когда Минюст и ФБР вели расследование о его предполагаемых связей с Россией.

"После тщательного расследования спецпрокурор США Джон Дарем заключает, что ФБР не следовало запускать проверку в отношении связей между Трампом и Россией. Другими словами, американская общественность была обманута, точно так же, как она и обманывается в настоящий момент теми, кто не хочет видеть процветание для Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Дарем сообщил, что в ФБР по итогам президентских выборов 2016 года начали расследование о предполагаемых связях Трампа с РФ, не имея для этого серьезных оснований.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о якобы вмешательстве Москвы в президентскую кампанию 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Трамп и его союзники уже давно называют расследование Мюллера политически мотивированной "мистификацией".