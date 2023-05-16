Vodafone утроил доналоговую прибыль в 2023 фингоду и сократит 11 тыс. сотрудников

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc более чем втрое увеличил доналоговую прибыль в 2023 финансовом году из-за продажи Vantage Towers.

Как сообщается в предварительной отчетности компании, по итогам года, завершившегося 31 марта, доналоговая прибыль составила 12,816 млрд евро против 4,103 млрд евро годом ранее.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) снизилась на 1,3% – до 14,665 млрд евро с 15,208 млрд евро.

Выручка выросла на 0,3% – до 45,706 млрд евро по сравнению с 45,58 млрд евро в предыдущем году.

Аналитики, опрошенные самой компанией, в среднем прогнозировали скорректированную EBITDA на уровне 14,73 млрд евро при выручке в 45,515 млрд евро.

В текущем финансовом году Vodafone планирует получить скорректированную EBITDA в районе 13,3 млрд евро, что примерно соответствует прошлогоднему показателю с учетом корректировки на изменение структуры группы и валютных курсов. Скорректированный свободный денежный поток, как ожидается, составит около 3,3 млрд евро.

Компания сохранила годовые дивиденды на прежнем уровне – 0,09 евро на акцию.

Vodafone объявила, что в рамках трехлетнего плана планирует сокращение штата на 11 тыс. рабочих мест, которое затронет как штаб-квартиру, так и локальные представительства. Кроме того, компания проведет стратегический пересмотр бизнеса в Испании.

Котировки акций Vodafone в начале торгов во вторник падают на 4,2%. За последний год капитализация компании сократилась на 28,3%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 4,4%.