Путин прокомментировал добровольное сокращение добычи нефти РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Действия России по добровольному сокращению нефтедобычи направлены на поддержание определенной ценовой конъюнктуры на мировом рынке в диалоге с партнерами по ОПЕК+, сообщил на совещании президент Владимир Путин.

"Все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи (нефти - ИФ) связаны с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках в диалоге и в контакте с нашими партнерами по ОПЕК+", - сказал он.

Россия решила добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч б/с в марте к февралю, затем эта мера была продлена до июля, затем - до конца года.

Позднее к России присоединились другие страны, входящие в ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия с 1 мая приступила к сокращению производства на 500 тысяч б/с, Казахстан - на 78 тысяч б/с, Ирак - 211 тысяч б/с, ОАЭ - 144 тысячи б/с, Кувейт - 128 тысяч б/с, Алжир - 48 тысяч б/с, Оман - 40 тысяч б/с и Габон - 8 тысяч б/с. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). На таком уровне страны будут удерживать добычу до конца 2023 года.