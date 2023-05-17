Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Путин прокомментировал добровольное сокращение добычи нефти РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Действия России по добровольному сокращению нефтедобычи направлены на поддержание определенной ценовой конъюнктуры на мировом рынке в диалоге с партнерами по ОПЕК+, сообщил на совещании президент Владимир Путин.

"Все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи (нефти - ИФ) связаны с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках в диалоге и в контакте с нашими партнерами по ОПЕК+", - сказал он.

Россия решила добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч б/с в марте к февралю, затем эта мера была продлена до июля, затем - до конца года.

Позднее к России присоединились другие страны, входящие в ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия с 1 мая приступила к сокращению производства на 500 тысяч б/с, Казахстан - на 78 тысяч б/с, Ирак - 211 тысяч б/с, ОАЭ - 144 тысячи б/с, Кувейт - 128 тысяч б/с, Алжир - 48 тысяч б/с, Оман - 40 тысяч б/с и Габон - 8 тысяч б/с. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). На таком уровне страны будут удерживать добычу до конца 2023 года.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов отметил отставание от плана поступления в бюджет нефтегазовых доходов

Суд оштрафовал Театр Европы Льва Додина на 15 тысяч рублей

Убийство Владлена Татарского

Гражданина Украины объявили в розыск по делу об убийстве Владлена Татарского

Дипломатическое противостояние

Глава финского МИД заявил о заморозке в России счетов дипмиссий Финляндии

Глава финского МИД заявил о заморозке в России счетов дипмиссий Финляндии

Глава Минцифры заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Глава Минцифры заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Россия и Иран подписали соглашение по достройке ж/д участка Решт - Астара

Глава центра "Вектор" Максютов уволен из-за нарушения закона о коррупции

Глава центра "Вектор" Максютов уволен из-за нарушения закона о коррупции

Лавров рассказал о сохранившихся контактах с США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });