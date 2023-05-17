Почти 40 человек числятся пропавшими без вести после аварии судна КНР в Индийском океане

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Китайское рыболовецкое судно Lupenglaiyuanyu 8 перевернулось и затонуло в центральной части Индийского океана, все 39 членов экипажа, находившиеся на борту, считаются пропавшими без вести, сообщили государственные СМИ КНР.

По информации центрального китайского телевидения, в состав экипажа входят 17 человек из Китая, 17 из Индонезии и пятеро с Филиппин.

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Цян дали указания китайским дипломатам за рубежом, а также министерствам сельского хозяйства и транспорта оказать помощь в поисках возможно выживших.

О причинах аварии не сообщалось.

Судно принадлежало компании Penglaiyingyu Co. Ltd и базировалось в восточной провинции Шаньдун.