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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:02

Почти 40 человек числятся пропавшими без вести после аварии судна КНР в Индийском океане

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Китайское рыболовецкое судно Lupenglaiyuanyu 8 перевернулось и затонуло в центральной части Индийского океана, все 39 членов экипажа, находившиеся на борту, считаются пропавшими без вести, сообщили государственные СМИ КНР.

По информации центрального китайского телевидения, в состав экипажа входят 17 человек из Китая, 17 из Индонезии и пятеро с Филиппин.

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Цян дали указания китайским дипломатам за рубежом, а также министерствам сельского хозяйства и транспорта оказать помощь в поисках возможно выживших.

О причинах аварии не сообщалось.

Судно принадлежало компании Penglaiyingyu Co. Ltd и базировалось в восточной провинции Шаньдун.

Индийский океан Китай
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