Володин в Минске проведет заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг проведет заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Участники заседания обсудят вопросы гармонизации законодательств государств-членов ОДКБ и подготовки модельных законов по противодействию вызовам и угрозам безопасности в зоне ответственности Организации, сообщили в пресс-службе Думы.

Также в повестке Совета рассмотрение проектов заявлений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и о противодействии употреблению наркотиков среди детей и молодежи.

Накануне, сразу по прилету, состоялась встреча Володина и председателя палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимира Андрейченко.

Также прошли первые встречи Володина с главами делегаций, прибывшими для участия в мероприятиях, после чего спикеры совместно посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Они почтили память погибших в годы войны миллионов советских солдат и мирных жителей.

В 2023 году Белоруссия председательствует в ОДКБ. В связи с этим заседание Совета ПА Организации проводится в Минске.