Alibaba увеличила выручку в IV финквартале на 2% и одобрила отделение "облачного" бизнеса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. зафиксировал чистую прибыль в IV финансовом квартале против убытка годом ранее и увеличил выручку на 2%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 марта, составила 23,52 млрд юаней ($3,42 млрд) по сравнению с чистым убытком в 16,24 млрд юаней за аналогичный период годом ранее.

Прибыль в расчете на ADS составила 9 юаней против убытка в 6,07 юаня год назад. Прибыль без учета разовых факторов выросла до 10,71 юаня на ADS с 7,95 юаня, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 9,44 юаня на ADS.

Квартальная выручка Alibaba увеличилась до 208,2 млрд юаней по сравнению с 204,1 млрд юаней годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 208,7 млрд юаней.

Выручка ключевого бизнеса Alibaba в сфере электронной коммерции в Китае в четвертом финквартале уменьшилась на 3%, до 136,07 млрд юаней, в глобальном подразделении электронной коммерции - выросла на 29% до 18,54 млрд юаней, в сфере облачных технологий – снизилась на 2% до 18,58 млрд юаней.

Это первый квартальный отчет Alibaba после того, как в марте компания объявила о планах реорганизации бизнеса путем создания шести независимых подразделений.

"Мы активно трансформируем нашу организацию, чтобы усилить конкурентоспособность бизнеса за счет большей независимости отдельных направлений", - заявил главный исполнительный директор Alibaba Дэниэл Чжан.

Совет директоров компании одобрил выделение в самостоятельную компанию подразделения облачных сервисов Cloud Intelligence Group, стоимость которого будет выплачена акционерам в виде дивидендов, говорится в пресс-релизе Alibaba. Планируется, что в дальнейшем это подразделение разместит акции на бирже.

Кроме того, совет директоров компании одобрил проведение IPO подразделения Freshippo.

Также Alibaba начнет процесс привлечения внешнего финансирования в подразделение Alibaba International Digital Commerce Business Group и рассмотрит возможность проведения IPO Cainiao Smart Logistics Group.

В четвертом финквартале Alibaba выкупила собственные акции на сумму $1,9 млрд.

ADR компании прибавляют в цене 1,5% на торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 3%.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.