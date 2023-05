Moore Capital и Third Point стали крупнейшими покупателями ADR Alibaba в I квартале

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционные компании Moore Capital Management и Third Point LLC вошли в число крупнейших покупателей американских депозитарных расписок (ADR) китайского онлайн-гиганта Alibaba Group Holdings в первом квартале 2023 года.

Moore Capital приобрела 1,97 млн ADR в январе-марте, Third Point - 1,33 млн ADR, показывает анализ регуляторных документов по форме 13F, проведенный Bloomberg.

Единственной азиатской компанией в топ-10 покупателей бумаг Alibaba в первом квартале стала гонконгская Aspex Management Ltd., купившая 1,07 млн ADR.

При этом шесть инвестфирм из Азии вошли в топ-10 продавцов ADR Alibaba в январе-марте, включая Segantii Capital Management Ltd. и Alpine Investment Management Ltd., продавшие 3,92 млн и 400 тыс. бумаг соответственно. В то же время эти шесть компаний увеличили вложения в ADR китайской компании по онлайн-бронированию билетов и отелей Trip.com Group Ltd. на 2,53 млн бумаг, в ADR интернет-ритейлера JD.com Inc. - на 2,95 млн бумаг.

ADR Alibaba упали в цене примерно на треть с максимумов, достигнутых в январе этого года, на фоне новостей о продаже японской SoftBank Group Corp. крупного пакета бумаг и геополитической напряженности.