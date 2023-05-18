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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Российский бизнес рассматривает возможность инвестиций в гостиницы на Кубе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский бизнес рассматривает возможность инвестирования в создание новой гостиничной инфраструктуры на Кубе, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер Чернышенко и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас провели в Гаване 20-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Наши инвесторы рассматривают возможность инвестирования в создание новой гостиничной инфраструктуры, благо здесь возможности для этого уникальные, с тем чтобы российские граждане могли иметь в дружественной стране круглогодичную возможность для пляжного отдыха", - сказал Чернышенко по итогам заседания

Россия Куба Дмитрий Чернышенко
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