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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Пхеньян осудил Вашингтон и Сеул за "военные учения против КНДР"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - КНДР в пятницу в очередной раз осудила Южную Корею и США за намерение на следующей неделе провести крупные совместные военные учения с боевой стрельбой.

Как сообщает ЦТАК, Вашингтон и Сеул "непрерывно проводят всякие военные учения против КНДР и тем серьезно угрожают миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе".

Отмечается, что новые военные учения пройдут в районе, отдаленном от фронта Северной Кореи всего лишь на несколько километров.

"Мы следим за каждым военным действием враждебных сил, серьезно разрушающим и угрожающим безопасности на Корейском полуострове и в регионе", - заявили в Пхеньяне.

Там предупредили, что действия США и Южной Кореи повлекут за собой соответствующие контрмеры.

"В ответ на сложившееся серьезное положение и будущие угрозы обладать могущественными средствами для самозащиты - это законное право суверенного государства", - подчеркивается в сообщении.

Южная Корея и США намерены провести учения с 25 мая по 15 июня в ознаменование 70-й годовщины своего альянса.

Ожидается, что в них будут задействованы передовые системы вооружения, включая истребители-невидимки F-35A, боевые вертолеты AH-64 Apache, танки K2 и реактивные системы залпового огня Chunmoo.

КНДР США Южная Корея
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