У Пентагона появилась возможность дополнительно поставить Киеву оружие на $3 млрд

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Проведенная Госдепартаментом США проверка выявила, что Пентагон недопоставил Украине военной помощи на $3 млрд, сообщают американские СМИ.

В четверг Минобороны США информировало, что стоимость поставленных Киеву ракет, транспортных средств, боеприпасов и другого оборудования из-за ошибки в бухгалтерском учете была завышена по меньшей мере на $3 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила это изданию The Hill.

"В ходе нашего регулярного процесса надзора (...) госдеп обнаружил несоответствия в оценке оборудования для Украины", - сказала она.

При этом Сингх подчеркнула: "Эта завышенная оценка не ограничила нашу поддержку Украине и не повлияла на нашу способность перебрасывать силы и средства на поле боя".

Как пишет The Hill, ссылаясь на чиновников Пентагона, новая оценка стоимости означает, что теперь Минобороны США может поставить Украине дополнительную военную помощь на $3 млрд, и "администрации президента не придется просить Конгресс санкционировать увеличение помощи Киеву в ближайшем будущем".