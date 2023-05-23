Мишустин в Китае проведет встречу с председателем КНР

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Шанхай и Пекин.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, в Шанхае Мишустин выступит на российско-китайском бизнес-форуме. В мероприятии примут участие руководители ведущих компаний двух стран.

В Пекине запланирована беседа главы правительства с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с которым Мишустин впервые встретится лично.

"Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений", - сообщили в российском правительстве.

Приглашение посетить в ближайшее время с визитом КНР, чтобы возобновить механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, Мишустин получил 21 марта текущего года от председателя КНР Си Цзиньпина.

Китайский лидер встретился с премьером РФ перед переговорами в Кремле с президентом Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин попросил Мишустина "как можно скорее посетить Китай с визитом, чтобы установить тесные связи с премьером Госсовета Ли Цяном".

Как сообщил после этой встречи российский премьер, Москва и Пекин в ближайшее время согласуют программу развития сотрудничества, рассчитанную до 2030 года.

Ожидается, что диалог на уровне премьеров будет продолжен осенью текущего года на 28-й регулярной встрече глав правительств России и КНР.

Предыдущая такая встреча премьеров (в Китае тогда этот пост занимал Ли Кецян) состоялась 5 декабря 2022 года по видеосвязи.