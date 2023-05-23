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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Атомный авианосец США Gerald Ford зашел в Северное море

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Gerald Ford вошла в северо-восточный район Северного моря, следует из данных 6-го оперативного флота США и космических снимков Европейского космического агентства (ESA).

Флот во вторник сообщил, что его командующий вице-адмирал Томас Иши, посол США в Норвегии Марк Натансон и норвежские военачальники посетили прибывший в регион авианосец.

"Я с нетерпением жду наших совместных операций на северном фланге НАТО, которые улучшат оперативную совместимость, обеспечат свободу судоходства в международных водах, сдержат агрессию и подготовят нас к защите наших стран из Североатлантического союза", - заявил вице-адмирал Иши.

США Северное море Gerald Ford
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