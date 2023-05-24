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Банк Англии усмотрел шансы снизить темпы инфляции вдвое в 2023 году

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в Великобритании оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и потребуется больше времени, чтобы добиться ее существенного замедления, заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Тем не менее, он полагает, что у британского ЦБ все еще есть шансы добиться снижения темпов инфляции в два раза в текущем году, отмечает Market Watch.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 8,7% в годовом выражении, сообщило в среду Национальное статистическое управления (ONS) страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в марте, но оказалась выше консенсус-прогноза экспертов (8,2%).

Пик инфляции – 11,1% – был пройдет в конце 2022 года.

По словам Бейли, принимающего участие в мероприятии The Wall Street Journal в среду, опубликованные статданные не говорят о формировании инфляционной спирали.

"Я не думаю, что "спираль" сейчас верное слово. На мой взгляд, статданные дают нам представление о том, в каких именно сегментах рост цен ускоряется", - сказал Бейли.

Он отметил, что британский ЦБ внимательно оценит данные о динамике цен на продукты питания и базовой инфляции перед принятием следующего решения по ставке.

Инфляция без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в апреле ускорилась до 6,8% с 6,2% в марте, сообщило ONS. Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки замедлился до 19,1% с 19,2% месяцем ранее.

"Мы ожидали ослабления инфляции в результате снижения цен на энергоносители. Однако сейчас есть две вещи, на которых мы фокусируемся как на компонентах общей картины: во-первых, это стоимость продуктов питания, во-вторых, это показатель базовой инфляции. Это особенно важно, поскольку, я полагаю, устойчивость инфляции в значительной мере может быть сконцентрирована именно здесь", - сказал Бейли.

В мае Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых. Ставка была поднята по итогам двенадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года.

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