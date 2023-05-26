Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Президент Киргизии указом запретил в школах поборы с родителей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом запретил в школах сборы денег с родителей и создавать для этого общественные фонды, сообщила его пресс-служба.

В указе говорится, что средства на ремонт, охрану и приобретение бытовых предметов, необходимых государственным общеобразовательным организациям в обязательном порядке должны выделяться из государственного бюджета Киргизии.

Министерству образования поручено в месячный срок разработать и внести на утверждение кабинета министров проект нормативного правового акта, запрещающего сбор денежных средств в государственных школах, в котором должна быть предусмотрена ответственность за нарушение закона.

"Педагогическим работникам и административному персоналу школ запрещено осуществлять сборы денег с родителей учащихся и участвовать в работе попечительских советов и родительских комитетов при рассмотрении финансовых вопросов", - говорится в документе.

Кроме того, согласно указу, в случае выявления фактов незаконного взимания денежных средств или оказания морально-психологического давления на учащихся и их родителей к виновным лицам применять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Садыр Жапаров Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Молдавии продлили режим ЧП еще на 60 дней

В Молдавии продлили режим ЧП еще на 60 дней

Польша планирует полностью запретить въезд российским и белорусским грузовикам

В Южной Корее у пассажирского лайнера открылась дверь во время полета

Что случилось этой ночью: пятница, 26 мая

Япония расширила антироссийские санкции

Трамп заявил, что его соперник по праймериз Десантис неудачно начал предвыборную кампанию

Трамп заявил, что его соперник по праймериз Десантис неудачно начал предвыборную кампанию

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });