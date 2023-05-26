Президент Киргизии указом запретил в школах поборы с родителей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом запретил в школах сборы денег с родителей и создавать для этого общественные фонды, сообщила его пресс-служба.

В указе говорится, что средства на ремонт, охрану и приобретение бытовых предметов, необходимых государственным общеобразовательным организациям в обязательном порядке должны выделяться из государственного бюджета Киргизии.

Министерству образования поручено в месячный срок разработать и внести на утверждение кабинета министров проект нормативного правового акта, запрещающего сбор денежных средств в государственных школах, в котором должна быть предусмотрена ответственность за нарушение закона.

"Педагогическим работникам и административному персоналу школ запрещено осуществлять сборы денег с родителей учащихся и участвовать в работе попечительских советов и родительских комитетов при рассмотрении финансовых вопросов", - говорится в документе.

Кроме того, согласно указу, в случае выявления фактов незаконного взимания денежных средств или оказания морально-психологического давления на учащихся и их родителей к виновным лицам применять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности.