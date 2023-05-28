Землетрясение магнитудой 6 произошло на Соломоновых островах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в акватории Соломонова моря в 146 км к юго-востоку от столицы Соломоновых островов города Хониара, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:30 мск в воскресенье землетрясения находился в проливе, разделяющем острова Гуадалканал (на котором расположена столица государства), Сан-Кристобаль и Малаита, примерно на равном расстоянии от каждого из трех островов - от 33 до 43 км.