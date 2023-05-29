КНР объявила состав нового экипажа, который отправится на национальную космическую станцию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Тайконавты Цзин Хайпэн, Гуй Хайчао и Чжу Янчжу во вторник отправятся на Национальную орбитальную станцию КНР "Тяньгун" в составе миссии космического корабля "Шэньчжоу-16", сообщило в понедельник Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

Для Цзина Хайпэна, который будет исполнять обязанности командира корабля, этот полет в космос станет четвертым в карьере тайконавта. Впервые он отправился в космос в сентябре 2008 года в составе корабля "Шэньчжоу-7", в рамках той миссии впервые был осуществлен выход в открытый космос китайского тайконавта - Чжая Чжигана. Впоследствии Цзин Хайпэн принимал участие в миссии "Шэньчжоу-9" к орбитальному модулю "Тяньгун-1" в 2012 году и "Шэньчжоу-11" к орбитальному модулю "Тяньгун-2" в 2016 году.

Для двух других членов экипажа этот полет станет первым в карьере.

К настоящему времени на станции побывали уже четыре экипажа по три человека в каждом. Первый экипаж - "Шэньчжоу-12" - находился на станции с июня 2021 года до сентября того же года, действующий в настоящий момент экипаж - "Шэньчжоу-15" прибыл на станцию в ноябре прошлого года и покинет её в начале июня.

В настоящий момент на станции работает экипаж миссии "Шэньчжоу-15", в который входят три человека - Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу. После прибытия корабля "Шэньчжоу-16" на станции некоторое время будут находиться шесть человек, затем, завершив ротацию, экипаж "Шэньчжоу-15" вернется на Землю.

CMSA также сообщило о планах отправить китайских тайконавтов на поверхность Луны ранее 2030 года.

"Согласно плану проекта по исследованию Луны тайконавтами, китайские тайконавты впервые высадятся на Луну до 2030 года, двое тайконавтов будут управлять лунным ровером для проведения научных исследований", - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее Китай заявлял о планах по высадке тайконавтов на Луну и строительству на ней лунной исследовательской базы в 2030-х годах. Предварительным местом высадки назывался Южный полюс из-за достаточной освещенности этой области солнечным светом и наличия запасов льда, из которых можно добывать воду.

Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему по обеим сторонам были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.