Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" пристыковался к китайской орбитальной станции

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с экипажем из трех тайконавтов успешно состыковался с Национальной орбитальной станцией Китая "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

Стыковка произошла в 16:29 по пекинскому времени (в 11:29 по Москве). По данным CMSA, в общей сложности полёт продолжался почти 6,5 часов. В ближайшее время новый экипаж перейдет в базовый модуль станции "Тяньхэ".

Корабль был запущен к станции с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 09:31 по пекинскому времени (04:31 по Москве). На борту командир корабля Цзин Хайпэн, специалист по полезной нагрузке Гуй Хайчао и бортинженер Чжу Янчжу.

После запуска китайского корабля "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами побит рекорд по числу людей, одновременно находящихся на околоземной орбите. На данный момент там находятся 17 человек: три россиянина, шесть китайцев, пять американцев, два астронавта из Саудовской Аравии и один из Объединенных Арабских Эмиратов.

Эта миссия стала пятой по счету экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". Экипажу предстоит провести множество научных и технических экспериментов и тестов, также тайконавты совершат несколько выходов в открытый космос для осуществления монтажных работ снаружи станции и будут размещать на ней различную полезную нагрузку.

В состав действующего экипажа станции также входят три члена экипажа корабля "Шэньчжоу-15": Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они прибыли на "Тяньгун" в ноябре прошлого года и работали на ней полгода. Они проведут некоторое время на орбитальной лаборатории вместе с новым экипажем и в начале июля, завершив ротацию, покинут станцию и вернутся на Землю.

Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему по обеим сторонам были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет порядка 10 лет.