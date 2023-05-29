Египетская Red Sea Airlines начнет полеты из Москвы в Шарм-Эль-Шейх 16 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Египетская авиакомпания Red Sea Airlines 16 июня начнет выполнять чартерные рейсы из Москвы на курорт Шарм-эль-Шейх, это первые рейсы созданного два года назад перевозчика между РФ и Египтом. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организатора полетной программы, туроператора "Интурист".

"Авиакомпания была создана в 2021 году для выполнения чартерных туристических рейсов на курорты Египта и с июня 2023 года начнет совершать первые полеты в Россию. Вылеты в Шарм-эль-Шейх запланированы два раза в неделю по вторникам и пятницам из терминала С московского аэропорта "Шереметьево". С июля этого года планируется увеличение частоты до 5 раз в неделю. Места на рейсах можно будет купить только в составе турпакетов "Интуриста", - сообщили в компании.

В авиапарке перевозчика – среднемагистральные лайнеры Boeing 737-800. Нормы провоза багажа на рейсе составляют 20 кг и 5 кг ручной клади на одного пассажира. Совместная полетная программа с Red Sea Airlines запланирована до 24 июня 2024 года.

"Москва станет первым российским городом, откуда Red Sea Airlines полетит на курорты Египта. Мы ожидаем также расширения географии вылетов Red Sea Airlines из российских регионов и увеличения частоты рейсов на курорты Красного моря с наступлением "высокого" зимнего сезона. Но уже сейчас Египет входит в топ-3 массовых летних направлений по продажам, уступая по популярности только турам по России и Турции", - подчеркнули в компании.

По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом квартале 2023 года Египет посетило 217,5 тыс. туристов из России. Он занял четвертое место среди наиболее популярных направлений зарубежных поездок россиян с целью туризма. В 2022 году турпоток из РФ составил 761 тыс. человек.