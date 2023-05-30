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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Корабль "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами отправится к орбитальной станции Китая

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-16" с экипажем из трёх тайконавтов во вторник отправится к Национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун", сообщает управление программы пилотируемых полётов страны (CMSA).

Запуск корабля к станции планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань, расположенного в автономном районе Внутренняя Монголия, в 09:31 по Пекинскому времени (04:31 по Москве).

На станцию отправятся Цзин Хайпэн (командир), Гуй Хайчао и Чжу Янчжу. Они будут проводить исследования на орбитальной лаборатории в течение пяти месяцев.

В настоящий момент на станции работает экипаж миссии "Шэньчжоу-15", в который входят три человека - Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они прибыли на станцию в ноябре прошлого года. После прибытия нового экипажа на станции некоторое время будут находиться шесть человек, затем, в начале июня, экипаж "Шэньчжоу-15" вернётся на Землю.

Строительство орбитальной станции "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему по обеим сторонам были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Китай CMSA Тяньгун
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