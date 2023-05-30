Суданские военные и Силы быстрого реагирования договорились продлить перемирие

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Армия Судана и противостоящие ей военизированные Силы быстрого реагирования (СБР) в понедельник согласились на продление режима прекращения огня еще на пять дней, сообщает Associated Press (AP).

"Эти меры дадут время, чтобы продолжить оказывать гуманитарную помощь, возобновить оказание необходимых услуг и вести переговоры о возможном более длительном перемирии", - говорится в совместном заявлении Саудовской Аравии и США, следящих за прекращением огня в Судане.

Между тем в Судане с воскресенья шли столкновения, они продолжались и в ночь на понедельник, в частности, близ Хартума, а также на юге и западе Омдурмана.

Накануне США и Саудовская Аравия обвинили суданских военных в том, что они продолжают наносить авиаудары, а СБР - в захвате чужого имущества. При этом Вашингтон и Эр-Рияд уличили обе стороны конфликта в краже топлива, денег, медикаментов и транспорта из гуманитарных конвоев.

Нынешнее перемирие, заключенное при посредничестве США и Саудовской Аравии, стало седьмым по счету с середины апреля, когда в Судане начались бои между вооруженными силами и СБР. Все предыдущие попытки прекращения огня провалились. За соблюдением очередного перемирия следит специальный комитет, в который входят представители США, Саудовской Аравии, армии Судана и СБР.

Конфликт между сторонами перетек в острую фазу в середине апреля, с тех пор погибли не менее 860 человек, в том числе около 190 детей. Многие сотрудники гуманитарных организаций полагают, что в реальности речь идет о гораздо большем числе жертв.

Общее число перемещенных лиц и беженцев из Судана достигло 1,4 млн человек, добавляет AP.