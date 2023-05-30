Абхазская оппозиция приняла резолюцию с требованием отставки правительства

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Участники завершившегося оппозиционного митинга в Сухуме на площади у Абхазского драмтеатра приняли резолюцию, где озвучено требование отставки всего состава кабинета министров республики.

"Мы не будем требовать отставки президента при условии, что глава государства подпишет указ об отставке кабинета министров", - заявил лидер Абхазского национального движении (АНД) Адгур Ардзинба.

Он сообщил, что оппозиция требует от руководства страны отказа "от инициатив, которые представляют угрозу существования абхазского государства", а также изменить государственную политику властей и направить ее на национальные интересы.

В резолюции, принятой участниками митинга, оппозиция заявляет, что "правительство, не справилось с возложенными на него задачами и не сумело создать серьезную антикризисную программу".

Кроме того, в резолюции содержится требование создать при президенте республики совет по реформам, "который примет участие в разработке дорожной карты по решению национальных задач на ближайшие два года и содействует ее реализации".

Также оппозиция требует от главы республики отмены распоряжения о либерализации торговли с Грузией, отзыва из парламента соглашения о передаче России госдачи в Пицунде, отзыва соглашения между Абхазией и Россией о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам, отмену постановления правительства о повышении тарифов на электроэнергию, отказа от планов по направлению в Парламент законопроекта о правовом статусе апартаментов и апарт-отелей, отказ от планов по приватизации энергосистемы частным капиталом, а также создание экспертной комиссии по разработке градостроительного кодекса Сухума.

Трое лидеров оппозиции после завершения митинга направились на встречу с президентом республики Асланом Бжания для передачи ему резолюции и проведения переговоров.