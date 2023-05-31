ОАЭ вышли из возглавляемой США коалиции по обеспечению морской безопасности

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Руководство Объединенных Арабских Эмиратов приняло решение выйти из возглавляемой США коалиции по морской безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает в среду телеканал Al-Arabiya со ссылкой на МИД ОАЭ.

Отмечается, что ОАЭ покинули организацию еще два месяца назад после "продолжительной оценки эффективности сотрудничества в сфере безопасности со всеми партнерами".

В МИД страны также заявили, что остаются приверженными обеспечению безопасности судоходства в своих территориальных водах в соответствии с международным законодательством.

Коалиция Объединенных морских сил, штаб-квартира которой расположена в Бахрейне, объединяет 34 страны. Одной из ее основных задач является обеспечение безопасности и борьба с терроризмом и пиратством в Красном море и в районе Персидского залива.