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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

ОАЭ вышли из возглавляемой США коалиции по обеспечению морской безопасности

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Руководство Объединенных Арабских Эмиратов приняло решение выйти из возглавляемой США коалиции по морской безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает в среду телеканал Al-Arabiya со ссылкой на МИД ОАЭ.

Отмечается, что ОАЭ покинули организацию еще два месяца назад после "продолжительной оценки эффективности сотрудничества в сфере безопасности со всеми партнерами".

В МИД страны также заявили, что остаются приверженными обеспечению безопасности судоходства в своих территориальных водах в соответствии с международным законодательством.

Коалиция Объединенных морских сил, штаб-квартира которой расположена в Бахрейне, объединяет 34 страны. Одной из ее основных задач является обеспечение безопасности и борьба с терроризмом и пиратством в Красном море и в районе Персидского залива.

ОАЭ США
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