Парламент Латвии не смог избрать президента страны

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В первом туре голосования в Сейме Латвии ни один из кандидатов в президенты страны не набрал необходимого для избрания количества голосов, сообщает в среду латвийское информационное агентство LETA.

По данным агентства, больше всего голосов в первом туре набрал кандидат "Нового Единства" - министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - 42 голоса.

За кандидата "Объединенного списка" Улдиса Пиленса проголосовали 25 депутатов, за кандидата "Прогрессивных" Элину Пинто - 10.

В ближайшее время в Сейме будет объявлен второй тур голосования, в котором будут участвовать все три кандидата. Если и во втором туре никто не будет избран, состоится третий тур, в котором не будет участвовать кандидат, набравший меньше всего голосов.

Для избрания президентом Латвии в парламенте кандидату необходимо набрать не менее 51 голоса.

Действующий президент Латвии Эгил Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок. Он призвал Пиленса отказаться от участия в выборах. По мнению президента, это позволит нынешней коалиции согласовать единого кандидата на пост президента в интересах государства.