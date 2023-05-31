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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Президентом Латвии избран занимавший пост главы МИД Эдгар Ринкевич

Президентом Латвии избран занимавший пост главы МИД Эдгар Ринкевич
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В третьем туре голосования в сейме президентом Латвии избран министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которого на этот пост выдвинуло "Новое Единство".

За Ринкевича проголосовали 52 депутата при необходимом минимуме в 51 голос.

За кандидата "Объединенного списка" Улдиса Пиленса в третьем туре голоса отдали 25 депутатов.

Ни в первом, ни во втором туре Ринкевичу не удалось набрать необходимого для избрания числа голосов, в его поддержку выступили по 42 депутата.

Действующий президент Латвии Эгил Левитс решил не баллотироваться на второй срок.

Латвия Эдгар Ринкевич
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