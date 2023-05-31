Минобороны РФ заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко".

"29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"Юрий Олефиренко" - средний десантный корабль проекта 773, спущен на воду в 1970 году на Гданьской Северной верфи в Польше. Согласно открытым источникам, корабль способен проводить десантирование более 150 человек, до 10 единиц бронетехники или перевозить до 250 тонн грузов.