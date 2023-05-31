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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Российские военные сообщили о боях за Авдеевку

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой народной республики", - сказал он.

В районе города Марьинка в Донбассе ведутся "успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат", сказал Конашенков.

Российские военные за сутки перехватили украинскую ракету Storm Shadow и 12 снарядов HIMARS, сообщил он.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах", - сказал он.

По данным Конашенкова, в Запорожской области поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Авдеевка
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