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Экс-губернатор Нью-Джерси Кристи на следующей неделе присоединится к президентской гонке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи на следующей неделе объявит об участии в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев, сообщают американские СМИ.

Ожидается, что официальное заявление 60-летний политик сделает 6 июня во время выступления в Сент Ансельм Колледже в Нью-Гэмпшире.

Кристи занимал пост губернатора Нью-Джерси в период с 2010 по 2018 год.

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Он участвовал в президентской гонке 2016 года. Тогда, после неудачи на праймериз, Кристи поддержал Дональда Трампа, однако со временем отношения между ними испортились.

О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз пока выдвинули нынешний президент США 80-летний Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.

США Крис Кристи
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