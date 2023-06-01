Лавров в Кейптауне встретился с главой МИД Индии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях встречи глав МИД БРИКС в ЮАР встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Джайшанкар поинтересовался у российского коллеги о его африканском турне и рассказал, что также три недели назад был в Мозамбике, откуда Лавров прибыл в ЮАР. До того российский министр посетил Кению и Бурунди.

Лавров 1 и 2 июня принимает участие в мероприятии БРИКС в Кейптауне. На полях этого саммита у него запланирован ряд двусторонних встреч.

По итогам встречи глав МИД стран БРИКС будет обнародован очень внушительный и важный итоговый документ", пообещал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"БРИКС движется вперед, БРИКС демонстрирует свою силу и востребованность. Это, наверное, центр притяжения многополярного мира. Многие страны проявляют интерес к тому, чтобы присоединиться к БРИКС и выработать, наверное, схемы, которые позволят приобщиться не только к практическому сотрудничеству, что само по себе важно, но и к политическим пониманиям, договоренностям, которые у нас есть в этом формате", - отметил замминистра.

Рябков добавил, что "все страны, входящие в БРИКС суверенны и независимы". "Это мощнейшие державы, которые полностью отдают себе отчет в собственных национальных интересах. Я уверен, что они не поддадутся этим спекуляциям противников и продолжат работу по конструктивной созидательной повестке дня", - сказал он.