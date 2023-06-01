Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Лавров в Кейптауне встретился с главой МИД Индии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях встречи глав МИД БРИКС в ЮАР встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Джайшанкар поинтересовался у российского коллеги о его африканском турне и рассказал, что также три недели назад был в Мозамбике, откуда Лавров прибыл в ЮАР. До того российский министр посетил Кению и Бурунди.

Лавров 1 и 2 июня принимает участие в мероприятии БРИКС в Кейптауне. На полях этого саммита у него запланирован ряд двусторонних встреч.

По итогам встречи глав МИД стран БРИКС будет обнародован очень внушительный и важный итоговый документ", пообещал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"БРИКС движется вперед, БРИКС демонстрирует свою силу и востребованность. Это, наверное, центр притяжения многополярного мира. Многие страны проявляют интерес к тому, чтобы присоединиться к БРИКС и выработать, наверное, схемы, которые позволят приобщиться не только к практическому сотрудничеству, что само по себе важно, но и к политическим пониманиям, договоренностям, которые у нас есть в этом формате", - отметил замминистра.

Рябков добавил, что "все страны, входящие в БРИКС суверенны и независимы". "Это мощнейшие державы, которые полностью отдают себе отчет в собственных национальных интересах. Я уверен, что они не поддадутся этим спекуляциям противников и продолжат работу по конструктивной созидательной повестке дня", - сказал он.

БРИКС МИД Сергей Лавров Сергей Рябков ЮАР Индия Субраманьям Джайшанкар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний

Минобороны РФ заявило об отражении трех украинских атак в Белгородской области

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

В результате нового обстрела Шебекино число раненых выросло до девяти человек

Дума денонсировала договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива

Дума денонсировала договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива

Гендиректор "КАМАЗа" назвал Daimler "спящим" акционером компании

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

ФСБ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple

ФСБ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple

WhatsApp оштрафован на 3 млн рублей за информацию о продаже препарата "Лирика"

Шебекинские школьники не будут сдавать ЕГЭ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });