РСПП отметил спад применения "удаленки" в крупных компаниях до 30%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В России крупный бизнес стремительно теряет к удаленному режиму работы, в мае 2022 года его применяют 28,8% компаний против 60,2% в сентябре 2021 года, показывают опросы, проведенные Российским союзом промышленников и предпринимателей среди компаний, входящих в союз.

В марте 2021 года о введении удаленного режима работы для сотрудников сообщали 93,8% компаний-участниц РСПП.

В период всплесков заболеваемости в 82,9% компаниях-участницах говорили о переводе на удаленку большей части персонала, но только 10% опрошенных смогли перевести на этот режим всех сотрудников.

Майский опрос показал также, что все меньше компаний видят смысл в использовании удаленки в будущем.

"В августе 2020 года 42,5% респондентов говорили, что потребность в удаленном формате сохранится. В рамках следующего опроса (март 2021 года) такую оценку дали уже 69,2% опрошенных компаний, но во втором полугодия 2021 года интерес бизнеса к данной форме занятости существенно снизился - лишь 6,5% заявили о планах сохранить режим дистанционной занятости на постоянной основе, а 42,4% предполагали, что активное применение формата удаленной работы сохранится на год-два исходя из эпидемической ситуации", - отмечается в сообщении РСПП.

Оправдались прогнозы, что применение дистанционного формата сократится. В РСПП считают, что изменить отношение бизнеса к удаленке, возможно, могли относительный успех вакцинации; кратный рост доли населения, перенесшего COVID-19;, действенность эпидемиологических мер, которые сами компании принимали за два пандемийных года.