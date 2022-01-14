Goldman Sachs продлил удаленку для сотрудников до 1 февраля

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Банк Goldman Sachs Group Inc. отложил возвращение сотрудников в американские офисы до 1 февраля на фоне новой волны коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Ранее ожидалось, что период удаленной работы закончится 18 января, но распространение штамма "омикрон" внесло коррективы в эти планы. 13 января в США было зафиксировано почти 890 тысяч новых заражений, а 10 января коронавирус был выявлен у 1,43 млн человек, по данным The New York Times.

Многие сотрудники Goldman уже работают из офиса, сообщает WSJ. Для них действуют жесткие требования - работники и посетители офисов обязаны иметь вакцину, также сотрудники сдают тесты на COVID-19 каждые две недели. В прошлом месяце руководство банка обязало сотрудников получать бустерную дозу вакцины, если они хотят продолжать работать из офиса после февраля.

Накануне популярная платформа для торговли на фондовом рынке Robinhood Markets Inc. объявила, что большая часть штата будет работать удаленно на постоянной основе. Полностью на "удаленку" перешли многие ИТ-компании, включая Twitter, Slack и Shopify, а гиганты техсектора Microsoft Corp.) и Meta Platforms (ранее Facebook) внедрили гибридный режим работы.