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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

В Центральном военном совете КНР раскритиковали слова главы Пентагона по Тайваню

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Заявления главы Пентагона Ллойда Остина по ситуации вокруг Тайваня искажают истинную картину событий, заявил замначальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн. Его слова приводит South China Morning Post.

Центральный военный совет КНР - высший государственный орган по руководству всеми вооружёнными силами страны. Он действует вместе с высшим партийным органом по руководству ВС - Военным советом Центрального Комитета Коммунистической партии Китая.

Цзин Цзяньфэн заявил, что Остин в своем выступлении пытался обойти "принцип одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Цзин Цзяньфэн отметил, что США наносят урон действию этого принципа, активизируя взаимные визиты с тайванскими властями, поддерживая сепаратистские настроения и продавая Тайваню больше современного оружия.

"Во-первых, в мире есть лишь один Китай, и Тайвань - священная и неотъемлемая часть Китая. Во-вторых, "принцип одного Китая" демонстрирует консенсус международного сообщества по этому вопросу. В-третьих, стремление и священная обязанность всего китайского народа, в том числе наших соотечественников на Тайване - завершить объединение родины", - объяснил Цзин Цзяньфэн.

Он добавил, что Народно-освободительная армия Китая готова в любой момент защитить суверенитет и территориальную целостность страны.

Остин в ходе выступления на азиатском саммите по безопасности в Сингапуре ("Диалог Шангри-ла") заявил в субботу, что США "глубоко привержены" сохранению статус-кво на Тайване и выступают против односторонних изменений его любой из сторон. Он отметил, что сеть дружественных США государств в Азии не позволит прибегнуть к силе в регионе, особенно в Тайванском проливе.

Министр в очередной раз подчеркнул, что США выступают за свободу судоходства и полетов в соответствии с международным правом, заявив, что для обеспечения этих прав США "совершенствуют свое присутствие в регионе". Китай неоднократно выступал с протестами против регулярных проходов американских военных кораблей через Тайваньский пролив.

Китай Пентагон США Тайвань Цзин Цзяньфэн
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