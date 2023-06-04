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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Cокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года составит 3,66 млн б/с

Об этом заявил сообщил вице-премьер РФ Александр Новак

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года составит 3,66 млн баррелей в сутки от уровня октября 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Важное решение - это продлить добровольное сокращение, которое на себя взяли страны (ОПЕК+ - ИФ) в целях балансировки рынка с 1 мая, это 1,66 млн баррелей в сутки дополнительно сокращение к тому, которое было объявлено в октябре прошлого года. Я напомню, это то 2 млн баррелей в сутки. Суммарно получается 3,66 млн баррелей в сутки на себя взяли страны ОПЕК+, для того, чтобы обеспечить стабильную работу рынка, перспективы, которые будут складываться до конца 2024 года относительно производителей, входящих в страны ОПЕК+", - сказал он.

Как сообщалось, на 35-ой министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК участники договорились о корректировке уровня добычи нефти с 1 января по 31 декабря 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки.

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