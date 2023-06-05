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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Tesla отзовет 137 Model Y из-за риска потери контроля над рулевым управлением

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская Tesla объявила о добровольном отзыве 137 электромобилей Model Y, выпущенных в 2022-2023 гг., из-за риска потери контроля над рулевым управлением.

"Незафиксированное крепление может привести к отсоединению рулевого колеса от рулевой колонки, что может привести к потере контроля над рулевым управлением и увеличивает риск аварии", - говорится в сообщении компании, направленном в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Tesla заявила о пяти обращениях водителей по этому поводу. При этом отмечается, что компании не известно о каких-либо происшествиях или авариях, связанных с этой неисправностью.

Котировки акций Tesla растут на 2,6% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя подскочила более чем на 78% (до $678,2 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 26,6%.

Tesla
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