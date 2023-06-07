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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Два человека погибли во время стрельбы в американском штате Вирджиния

Пятеро ранены

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате стрельбы после церемонии вручения дипломов в средней школе в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния), сообщают местные СМИ.

По данным временного начальника полиции города Рика Эдвардса, погибли двое мужчин в возрасте 18 и 36 лет.

Еще пять человек были ранены.

Подозреваемому в преступлении 19-летнему подростку, который взят под стражу, будут предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в убийстве второй степени.

"Мы думаем, что подозреваемый знал по крайней мере одну из жертв", - сказал Эдвардс.

По его словам, полиция первоначально задержала второго человека, но следователи больше не считают, что он причастен к стрельбе.

Стрельба произошла в парке Монро после выпускной церемонии средней школы, которая проходила в близлежащем театре Altria.

"Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые были причастны к этому. (...) Этого нигде не должно происходить", - заявил мэр Ричмонда Левар Стоуни на пресс-конференции.

Вирджиния Ричмонд
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