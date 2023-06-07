Что случилось этой ночью: среда, 7 июня

Вода в Каховке спадает, рост числа жертв суррогатного алкоголя, жителей Шебекино разместили в пяти регионах РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Небензя призвал Генсека ООН осудить подрыв Украиной дамбы Каховской гидроэлектростанции. Замгенсека ООН заявил о готовности помочь пострадавшим.

- Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленной территории. Вода отступила с улиц как минимум на 10-15 метров

- Два человека погибли во время стрельбы в американском штате Вирджиния. Пятеро ранены.

- От отравления суррогатным алкоголем в регионах пострадали 90 человек. Среди них скончались 29.

- Более 8 тыс. жителей Шебекино размещены в пяти регионах РФ. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.