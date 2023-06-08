Лукашенко предложил обновить стратегию коллективной безопасности ОДКБ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает выработать концепцию новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 г., сообщило агентство БелТА.

"С учетом масштабной трансформации угроз уже сейчас целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 года", - сказал Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ.

"Эта необходимость обусловлена также и тем, что существующий документ был принят в 2016 году и рассчитан до 2025 года", - добавил Лукашенко.