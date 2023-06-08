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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

В результате взрыва в афганской провинции Бадахшан погибли 13 человек

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В мечети города Файзабад в афганской провинции Бадахшан в результате взрыва погибли 13 человек, в том числе, командир контролирующего страну движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Сафиулла Яфтали.

Как сообщает информационное агентство Aamaj News, взрыв произошел на церемонии поминания погибшего заместителя губернатора талибов провинции Бадахшан Нисар Ахмада Ахмади.

Наряду Яфтали, который до недавних пор был начальником службы безопасности талибов провинции Баглан, убит имам мечети Кари Эхсанулла и несколько известных старейшин.

Ответственность за теракт 6 июня взяло на себя ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в России террористическая группировка). За сегодняшний теракт пока не взяла на себя ответственность ни одна из действующих в стране вооруженных групп.

Бадахшан Талибан Афганистан
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