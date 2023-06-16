Папу римского выписали из больницы спустя девять дней после операции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск покинул больницу через девять дней после операции на кишечнике, сообщает в пятницу Associated Press.

Понтифик покинул римскую клинику "Джемелли" в инвалидном кресле, он улыбался собравшимся у больницы доброжелателям, махал им и благодарил их за добрые слова. После этого он встал и самостоятельно сел в автомобиль, ожидавший его.

Ранее сообщалось, что 86-летний Франциск покинет больницу в пятницу утром.

На прошлой неделе понтифику провели операцию на кишечнике. Операция под общим наркозом длилась три часа и прошла без осложнений. В связи с этим все папские аудиенции до 18 июня были отменены.

В 2021 году Франциску провели операцию, в ходе которой удалили 33 см кишечника из-за воспаления.