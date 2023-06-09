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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Итальянский спецназ освобождает турецкое судно, на которое в море напали мигранты

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бойцы итальянского военного спецназа в пятницу вечером проводят операцию по оказанию помощи экипажу турецкого судна, подвергшемуся в море нападению группы нелегальных мигрантов.

"Бойцы итальянских спецподразделений, базирующиеся в Бриндизи, берут под контроль турецкое судно с 22 членами экипажа на борту. На этих моряков напали около 15 мигрантов, оказавшихся на судне, когда оно находилось около Неаполя", - приводят итальянские СМИ слова министра обороны Италии Гуидо Гроссето.

Предполагается, что нелегалы сумели сначала спрятаться на борту следовавшего во Францию турецкого судна Galata Seaways, а затем, когда члены экипажа обнаружили их - попытались захватить его.

В настоящее время ситуация на борту, в целом, уже под контролем итальянских военных. Члены экипажа судна, заметив вооруженных ножами нелегалов, успели запереться на капитанском мостике и не пострадали.

Франция Италия Неаполь
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