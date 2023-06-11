Двое россиян погибли в ДТП в Паттайе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Двое россиян, мужчина и женщина, погибли после того, как их автомобиль попал в ДТП в тайской Паттайе, сообщает издание Bangkok Post.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, полиция получила информацию о нем около пяти утра. Автомобиль Toyota Altis с регистрацией в Бангкоке врезался в пальму на шоссе в районе Нонг-Прю.

Автомобиль был сильно поврежден, его части разбросало по обе стороны дороги. Спасателям пришлось вскрывать машину, чтобы вытащить находившихся в ней тяжело пострадавших людей. Оба они были живы, но позже скончались от полученных травм.

Как установила полиция, погибшие - граждане России, мужчине 23 года, женщине - 18, она находилась за рулем. Свидетелей происшествия нет, поэтому следователи изучают записи с камер наблюдения, чтобы установить причины аварии.