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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

На парламентских выборах в Черногории по прогнозам побеждают сторонники вступления в ЕС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - На прошедших в Черногории досрочных парламентских выборах, по предварительным данным, побеждает движение "Европа сейчас!", ориентирующееся на вступление страны в Евросоюз, сообщает агентство Associated Press (АР).

Оно пишет, что, по оценкам социологов Центра демократических преобразований, эта недавно сформированная центристская группа набирает 26% голосов, в то время как коалиция, возглавляемая Демократической партией социалистов бывшего президента Мило Джукановича, - 23%.

АР отмечает, что "Европа сейчас!" даже в случае победы не сможет без достаточной поддержки самостоятельно сформировать правительство. В результате "политическая нестабильность, вероятно, сохранится без явного победителя и в условиях предстоящих трудных переговоров о правительственной коалиции".

"Мы не собираемся быть высокомерными, и мы сядем за стол переговоров с любым, кто разделяет наши ценности. Очевидно, что мы сформируем новое проевропейское правительство", - сказал лидер движения "Европа сейчас!" Милойко Спайич.

Государственная избирательная комиссия должна объявить официальные результаты выборов в ближайшие дни.

Черногория парламент выборы
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