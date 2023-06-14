У побережья Греции затонула лодка с нелегалами

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Не менее 78 нелегалов погибли после того, как рыбацкая лодка, в которой они намеревались добраться до Европы, затонула у берегов Греции, сообщает в среду Associated Press.

104 человека удалось спасти, однако несколько десятков человек пока числятся пропавшими без вести.

По информации греческих властей, крушение произошло в международных водах в 75 км юго-западнее полуострова Пелопоннес.

Согласно первоначальным данным, лодка, вероятно, вышла из ливийского порта Тобрук и направлялась в Италию, но сбилась с курса.